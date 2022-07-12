Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
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Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона
Чем дольше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует проиграть на выборах, а лейбористы повышают свои шансы выиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T05:30
2022-07-13T11:11
новости
борис джонсон
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&laquo;Это показывают последние выборы&nbsp;&mdash; дополнительные выборы в&nbsp;парламент Британии. К сожалению, это я говорю со&nbsp;своей точки зрения, консерваторы эти выборы проигрывали либералам и&nbsp;лейбористам. Это показывает, что консерваторы, которые говорят: "Джонсон должен уйти, либо нас всех уберут из&nbsp;парламента"&nbsp;&mdash; правы&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Однако, добавил Мацейчук, русофобская политика, проводимая Джонсоном в&nbsp;Британии, сохранится, а&nbsp;также не&nbsp;изменится и&nbsp;позиция государства относительно брекзита, который инициировал заявивший об&nbsp;отставке премьер.Борис Джонсон подал в&nbsp;отставку 7 июля, побив рекорд на&nbsp;самый краткий срок пребывания в&nbsp;этой должности, начиная с&nbsp;1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в&nbsp;стране правительственный кризис: за&nbsp;два дня кабмин покинули более 50 человек, в&nbsp;том числе более 10-ти министров. Они заявили о&nbsp;недоверии Джонсону и&nbsp;несогласии с&nbsp;его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в&nbsp;Палате общин британского парламента&nbsp;Криса Пинчера, который&nbsp;в&nbsp;состоянии алкогольного опьянения домогался до&nbsp;двух мужчин в&nbsp;общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на&nbsp;высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на&nbsp;то, что знал об&nbsp;аналогичных случаях с&nbsp;домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до&nbsp;тех пор, пока не&nbsp;будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук&nbsp;&mdash; польский политолог, блогер и&nbsp;журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в&nbsp;РФ за&nbsp;оскорбительные высказывания в&nbsp;адрес россиян.Полный текст интервью читайте&nbsp;здесь.
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, борис джонсон

Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона

05:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗапуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Чем дольше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует проиграть на выборах, а лейбористы повышают свои шансы выиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
«Это показывают последние выборы — дополнительные выборы в парламент Британии. К сожалению, это я говорю со своей точки зрения, консерваторы эти выборы проигрывали либералам и лейбористам. Это показывает, что консерваторы, которые говорят: "Джонсон должен уйти, либо нас всех уберут из парламента" — правы», — сказал он.
Однако, добавил Мацейчук, русофобская политика, проводимая Джонсоном в Британии, сохранится, а также не изменится и позиция государства относительно брекзита, который инициировал заявивший об отставке премьер.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
11 июля, 09:25
Бывший канцлер Германии высказался о переговорах с ПутинымБывший канцлер Германии Герхард Шредер 10 июля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с российским лидером Владимиром Путиным
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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