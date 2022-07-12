https://ukraina.ru/20220712/1034330727.html
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона
Чем дольше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует проиграть на выборах, а лейбористы повышают свои шансы выиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T05:30
2022-07-12T05:30
2022-07-13T11:11
новости
борис джонсон
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«Это показывают последние выборы — дополнительные выборы в парламент Британии. К сожалению, это я говорю со своей точки зрения, консерваторы эти выборы проигрывали либералам и лейбористам. Это показывает, что консерваторы, которые говорят: "Джонсон должен уйти, либо нас всех уберут из парламента" — правы», — сказал он.Однако, добавил Мацейчук, русофобская политика, проводимая Джонсоном в Британии, сохранится, а также не изменится и позиция государства относительно брекзита, который инициировал заявивший об отставке премьер.Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, борис джонсон
Либо он, либо мы: польский журналист назвал выгодоприобретателя отставки Джонсона
05:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Чем дольше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится у власти, тем больше Консервативная партия рискует проиграть на выборах, а лейбористы повышают свои шансы выиграть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук
«Это показывают последние выборы — дополнительные выборы в парламент Британии. К сожалению, это я говорю со своей точки зрения, консерваторы эти выборы проигрывали либералам и лейбористам. Это показывает, что консерваторы, которые говорят: "Джонсон должен уйти, либо нас всех уберут из парламента" — правы», — сказал он.
Однако, добавил Мацейчук, русофобская политика, проводимая Джонсоном в Британии, сохранится, а также не изменится и позиция государства относительно брекзита, который инициировал заявивший об отставке премьер.
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью читайте здесь
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