Боксер с длинными руками: Царёв рассказал, как выиграть снайперскую войну - 13.07.2022 Украина.ру
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Боксер с длинными руками: Царёв рассказал, как выиграть снайперскую войну
Боксер с длинными руками: Царёв рассказал, как выиграть снайперскую войну - 13.07.2022 Украина.ру
Боксер с длинными руками: Царёв рассказал, как выиграть снайперскую войну
России нужно быть готовой к тому, что Запад поставит Украине ПВО, ракеты и другое вооружение, способное работать на большие расстояния. Это ставит перед Москвой важную стратегическую задачу - не подпустить противника на линию огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв
2022-07-12T04:45
2022-07-13T11:11
новости
царев
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&laquo;Когда идет снайперская война, мы должны&hellip; это как&nbsp;боксер, у&nbsp;которого короткие руки или&nbsp;длинные руки&nbsp;&mdash; ты не&nbsp;сможешь сделать ничего с&nbsp;противником, который не&nbsp;подпускает тебя на&nbsp;линию огня. Наш снайпер не&nbsp;сможет подобраться к&nbsp;его снайперу, если он не&nbsp;будет вооружен таким же дальнобойным оружием. Тепловизоры, снайперское вооружение&nbsp;&mdash; это все наш ВПК должен успеть поставить в&nbsp;войска, и&nbsp;они должны научиться этим пользоваться&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал политик.По его словам, перелом в&nbsp;СВО будет уже осенью-в начале зимы, когда Запад поставит Украине вооружение по&nbsp;ленд-лизу. В этот период, подчеркнул он, от&nbsp;украинской армии будут ждать контрнаступления. Если ей это удастся&nbsp;&mdash; это воодушевит и&nbsp;Киев, и&nbsp;Запад, если нет&nbsp;&mdash; то антироссийская коалиция начнет разваливаться.Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.
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5
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96
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5
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новости, царев

Боксер с длинными руками: Царёв рассказал, как выиграть снайперскую войну

04:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения
Тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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России нужно быть готовой к тому, что Запад поставит Украине ПВО, ракеты и другое вооружение, способное работать на большие расстояния. Это ставит перед Москвой важную стратегическую задачу - не подпустить противника на линию огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв
11 июля, 09:00
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«Когда идет снайперская война, мы должны… это как боксер, у которого короткие руки или длинные руки — ты не сможешь сделать ничего с противником, который не подпускает тебя на линию огня. Наш снайпер не сможет подобраться к его снайперу, если он не будет вооружен таким же дальнобойным оружием. Тепловизоры, снайперское вооружение — это все наш ВПК должен успеть поставить в войска, и они должны научиться этим пользоваться», — сказал политик.
По его словам, перелом в СВО будет уже осенью-в начале зимы, когда Запад поставит Украине вооружение по ленд-лизу. В этот период, подчеркнул он, от украинской армии будут ждать контрнаступления. Если ей это удастся — это воодушевит и Киев, и Запад, если нет — то антироссийская коалиция начнет разваливаться.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.
 
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