«Шотландцы и коммунисты захватят власть»: Мацейчук рассказал, как Джонсон пытался сохранить место премьера - 13.07.2022 Украина.ру
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«Шотландцы и коммунисты захватят власть»: Мацейчук рассказал, как Джонсон пытался сохранить место премьера
«Шотландцы и коммунисты захватят власть»: Мацейчук рассказал, как Джонсон пытался сохранить место премьера - 13.07.2022 Украина.ру
«Шотландцы и коммунисты захватят власть»: Мацейчук рассказал, как Джонсон пытался сохранить место премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался остаться у власти, запугивая граждан своей страны хаосом, который однозначно произойдет, если он покинет пост. Эти попытки удержаться в кресле в интервью изданию Украина.ру прокомментировал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T04:30
2022-07-13T11:11
новости
борис джонсон
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Кабинет министров Великобритании настоятельно требовал отставки Джонсона, однако политик всеми силами сопротивлялся, мотивируя свой отказ необходимостью сконцентрироваться на&nbsp;&laquo;чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед&nbsp;страной&raquo;, а&nbsp;еще заявлял, что его уход приведет к&nbsp;хаосу в&nbsp;правительстве и&nbsp;даже к&nbsp;приходу к&nbsp;власти коммунистов, например, лидера Лейбористской партии Джереми Корбана.&laquo;Говорить, что какие-то шотландцы и&nbsp;коммунисты захватят власть, и&nbsp;что Россия победит&nbsp;&mdash; это попытки запугать своих политических противников и&nbsp;остаться у&nbsp;власти. Но эти его попытки закончились, как&nbsp;уже видим, провалом&raquo;,&nbsp;&mdash; утверждает Мацейчук.Борис Джонсон подал в&nbsp;отставку 7 июля, побив рекорд на&nbsp;самый краткий срок пребывания в&nbsp;этой должности, начиная с&nbsp;1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в&nbsp;стране правительственный кризис: за&nbsp;два дня кабмин покинули более 50 человек, в&nbsp;том числе более 10-ти министров. Они заявили о&nbsp;недоверии Джонсону и&nbsp;несогласии с&nbsp;его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в&nbsp;Палате общин британского парламента&nbsp;Криса Пинчера, который&nbsp;в&nbsp;состоянии алкогольного опьянения домогался до&nbsp;двух мужчин в&nbsp;общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на&nbsp;высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на&nbsp;то, что знал об&nbsp;аналогичных случаях с&nbsp;домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до&nbsp;тех пор, пока не&nbsp;будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук&nbsp;&mdash; польский политолог, блогер и&nbsp;журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в&nbsp;РФ за&nbsp;оскорбительные высказывания в&nbsp;адрес россиян.Полный текст интервью читайте&nbsp;здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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новости, борис джонсон

«Шотландцы и коммунисты захватят власть»: Мацейчук рассказал, как Джонсон пытался сохранить место премьера

04:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗапуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
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© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался остаться у власти, запугивая граждан своей страны хаосом, который однозначно произойдет, если он покинет пост. Эти попытки удержаться в кресле в интервью изданию Украина.ру прокомментировал польский журналист Томаш Мацейчук
Кабинет министров Великобритании настоятельно требовал отставки Джонсона, однако политик всеми силами сопротивлялся, мотивируя свой отказ необходимостью сконцентрироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной», а еще заявлял, что его уход приведет к хаосу в правительстве и даже к приходу к власти коммунистов, например, лидера Лейбористской партии Джереми Корбана.
«Говорить, что какие-то шотландцы и коммунисты захватят власть, и что Россия победит — это попытки запугать своих политических противников и остаться у власти. Но эти его попытки закончились, как уже видим, провалом», — утверждает Мацейчук.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
11 июля, 09:25
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Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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