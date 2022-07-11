«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине
«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине
Россия уничтожила две американские реактивные системы залпового огня HIMARS из 12 штук, и их количество будет стремиться к нулю, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-11T21:00
2022-07-13T11:11
новости
оружие
россия
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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS доставлены на&nbsp;территорию Киева.По его словам, у&nbsp;России есть комплексы ПВО, которые сбивают американское вооружение, но&nbsp;противник применяет тактику блуждающих РСЗО, как&nbsp;только российские военных их обнаруживают, тогда их и&nbsp;уничтожают, в&nbsp;воздухе есть звено дежурных истребителей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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новости, оружие, россия

«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине

21:00 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Россия уничтожила две американские реактивные системы залпового огня HIMARS из 12 штук, и их количество будет стремиться к нулю, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS доставлены на территорию Киева.
«"Хаймарсам" уже противопоставляем. Это подтвержденный факт, что их было 12, стало 10, скоро будет еще меньше. А данные разведки… если мы будем оказывать воздействие на спутники, другая сторона будет это рассматривать как "казус белли". Тоже самое, если они будут действовать по нашим спутникам. Но, надо понимать, что те данные, которые они дают, это статика. Техника передвигается»,- сказал Леонков.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:15
Неравноценный обмен: Украине — оружие, Западу — крахПоставляя Украине оружие, Запад не только не помог ей получить превосходство на поле боя, но и создал себе серьёзные проблемы
По его словам, у России есть комплексы ПВО, которые сбивают американское вооружение, но противник применяет тактику блуждающих РСЗО, как только российские военных их обнаруживают, тогда их и уничтожают, в воздухе есть звено дежурных истребителей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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