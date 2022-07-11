«Скоро будет еще меньше»: Леонков рассказал, как Россия уничтожает американское вооружение на Украине

«"Хаймарсам" уже противопоставляем. Это подтвержденный факт, что их было 12, стало 10, скоро будет еще меньше. А данные разведки… если мы будем оказывать воздействие на спутники, другая сторона будет это рассматривать как "казус белли". Тоже самое, если они будут действовать по нашим спутникам. Но, надо понимать, что те данные, которые они дают, это статика. Техника передвигается»,- сказал Леонков.