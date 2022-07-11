«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру
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«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный
«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру
«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный
Украинская сторона на острове Змеином пытается подействовать на тех людей, кто верит пропаганде киевского режима, они разводят информационную кампанию, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-11T20:40
2022-07-13T11:11
новости
змеиный
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335465.jpg?10342728951657699895
В Минобороны РФ ранее сообщили об&nbsp;ударе российских ВКС по&nbsp;военным ВСУ, которые пытались установить флаг на&nbsp;острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в&nbsp;живых сбежали.По его словам, логистика Змеиного уязвима и&nbsp;малоэффективна, остров является объектом огневого воздействия, поэтому нет смысла оставлять там российских военных.Змеиный, находящийся в&nbsp;Черном море, силы Российской Федерации заняли в&nbsp;первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.В частности, в&nbsp;канун Дня Победы, украинский генштаб по&nbsp;прямому указанию&nbsp;Владимира Зеленского&nbsp;спланировал крупную провокацию по&nbsp;высадке на&nbsp;остров воздушного и&nbsp;морского десанта.Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее, тогда как&nbsp;бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к&nbsp;бессмысленной гибели более 50 украинских военных.30 июня, в&nbsp;Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в&nbsp;качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на&nbsp;проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220630/1034261448.html
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новости, змеиный, украина

«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный

20:40 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА СевастопольОстров Змеиный
Остров Змеиный
© РИА Севастополь
Читать в
Украинская сторона на острове Змеином пытается подействовать на тех людей, кто верит пропаганде киевского режима, они разводят информационную кампанию, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.
«Играет там украинская сторона пока, которая посылает людей на убой, чтобы поставить флажок. Форменная глупость. Но, если говорить в информационном плане, это имеет некое воздействие на тех, кто верит украинской пропаганде. Они уже там вокруг этого флага развели целую информационную кампанию, что освободили остров, разминировали порты Одессы и других городов, какие они молодцы. На самом деле заслуга не их, просто мы оставили остров, который не имеет смысл оборонять», — сказал Леонков.
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 07:19
Битва за Змеиный продолжается. Зе-команда мечтает о десанте и спекулирует продовольствиемУкраинская власть не оставляет надежды получить хоть какую-то победу на фоне неутешительного положения на фронте, где ВС РФ и народная милиция ДНР-ЛНР продолжают теснить ВСУ. Наиболее удобным для этого в Офисе Зеленского считают остров Змеиный — крайнюю точку в Одесской области
По его словам, логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, остров является объектом огневого воздействия, поэтому нет смысла оставлять там российских военных.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее, тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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