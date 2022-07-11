«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный
20:40 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА СевастопольОстров Змеиный
© РИА Севастополь
Украинская сторона на острове Змеином пытается подействовать на тех людей, кто верит пропаганде киевского режима, они разводят информационную кампанию, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.
«Играет там украинская сторона пока, которая посылает людей на убой, чтобы поставить флажок. Форменная глупость. Но, если говорить в информационном плане, это имеет некое воздействие на тех, кто верит украинской пропаганде. Они уже там вокруг этого флага развели целую информационную кампанию, что освободили остров, разминировали порты Одессы и других городов, какие они молодцы. На самом деле заслуга не их, просто мы оставили остров, который не имеет смысл оборонять», — сказал Леонков.
30 июня, 07:19Битва за Змеиный продолжается. Зе-команда мечтает о десанте и спекулирует продовольствиемУкраинская власть не оставляет надежды получить хоть какую-то победу на фоне неутешительного положения на фронте, где ВС РФ и народная милиция ДНР-ЛНР продолжают теснить ВСУ. Наиболее удобным для этого в Офисе Зеленского считают остров Змеиный — крайнюю точку в Одесской области
По его словам, логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, остров является объектом огневого воздействия, поэтому нет смысла оставлять там российских военных.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее, тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.