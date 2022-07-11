https://ukraina.ru/20220711/1034335465.html

«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный

«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру

«Посылают людей на убой, чтобы поставить флажок»: эксперт рассказал, зачем киевскому режиму нужен остров Змеиный

Украинская сторона на острове Змеином пытается подействовать на тех людей, кто верит пропаганде киевского режима, они разводят информационную кампанию, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-11T20:40

2022-07-11T20:40

2022-07-13T11:11

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змеиный

украина

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В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.По его словам, логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, остров является объектом огневого воздействия, поэтому нет смысла оставлять там российских военных.Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее, тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, змеиный, украина