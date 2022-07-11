«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 13.07.2022 Украина.ру
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«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 13.07.2022 Украина.ру
«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
Под Донбассом идет ликвидация бандформирований, а также на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС российская армия снижает урон от террористических атак, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-11T19:55
2022-07-13T11:11
новости
донбасс
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335418.jpg?10342527671657699895
Он рассказал, что сейчас идет вторая фаза спецоперации&nbsp;&mdash; ликвидация бандформирований под&nbsp;Донбассом, там все главные события происходят.По его словам, на&nbsp;херсонском направлении и&nbsp;в стороне каховской ГЭС украинские ДРГ, пытаются проводить теракты, но&nbsp;это заканчивается неудачей&nbsp;&mdash; их захватывают и&nbsp;ликвидируют, дают показания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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новости, донбасс, украина

«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

19:55 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Под Донбассом идет ликвидация бандформирований, а также на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС российская армия снижает урон от террористических атак, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас идет вторая фаза спецоперации — ликвидация бандформирований под Донбассом, там все главные события происходят.
«На других направлениях тоже идут определенные действия, направленные на снижение урона от террористических атак на херсонском направлении, а также в сторону каховской ГЭС. Там работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У», реактивные снаряды, которые запускаются в том числе по нашей территории», — сказал Леонков.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 19:01
Терроризм как государственная политика, зачем Украина угрожает Херсону. Итоги 11 июля на УкраинеУкраина всё активнее прибегает к терроризму. Украинская власть распространяет информацию об атаке на Херсонскую и Запорожскую области
По его словам, на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС украинские ДРГ, пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их захватывают и ликвидируют, дают показания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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