«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
19:55 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Под Донбассом идет ликвидация бандформирований, а также на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС российская армия снижает урон от террористических атак, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас идет вторая фаза спецоперации — ликвидация бандформирований под Донбассом, там все главные события происходят.
«На других направлениях тоже идут определенные действия, направленные на снижение урона от террористических атак на херсонском направлении, а также в сторону каховской ГЭС. Там работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У», реактивные снаряды, которые запускаются в том числе по нашей территории», — сказал Леонков.
По его словам, на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС украинские ДРГ, пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их захватывают и ликвидируют, дают показания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.