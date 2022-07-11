https://ukraina.ru/20220711/1034335418.html

«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 13.07.2022 Украина.ру

«Работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У»: эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

Под Донбассом идет ликвидация бандформирований, а также на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС российская армия снижает урон от террористических атак, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-11T19:55

2022-07-11T19:55

2022-07-13T11:11

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Он рассказал, что сейчас идет вторая фаза спецоперации — ликвидация бандформирований под Донбассом, там все главные события происходят.По его словам, на херсонском направлении и в стороне каховской ГЭС украинские ДРГ, пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их захватывают и ликвидируют, дают показания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220711/1034335353.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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