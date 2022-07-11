Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины - 13.07.2022 Украина.ру
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Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины
Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины - 13.07.2022 Украина.ру
Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины
Власти Украины не могли собрать 1 миллион солдат на юге Украины, потому что российская разведка их бы уже заметила, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-11T19:26
2022-07-13T11:11
новости
украина
мобилизация
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335270.jpg?10343073081657699895
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на&nbsp;военную службу до&nbsp;1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, когда противник что-то заявляет, даже &laquo;пропагандистские заявления не&nbsp;стоит оставлять без&nbsp;внимания&raquo;, поэтому руководство РФ в&nbsp;курсе происходящих сообщений и&nbsp;оценивают обстановку на&nbsp;всех направлениях по&nbsp;фактам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220711/1034333968.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация

Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины

19:26 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Власти Украины не могли собрать 1 миллион солдат на юге Украины, потому что российская разведка их бы уже заметила, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
«Я думаю, это популизм. Потому что миллион солдат — это не иголка в стоге сена. Юг Украины — это степная местность, там зеленки мало. Где они там миллион спрятали, чтоб наша разведка не заметила, большая загадка. Может, они посчитали, сколько всего они народу привлекли туда, и сколько от этого народа осталось. Потому что есть зарубежная статистика, что уже примерно миллион человек они пропустили через эти боевые действия и понесли существенные потери», — сказал Леонков.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:56
Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
По его словам, когда противник что-то заявляет, даже «пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», поэтому руководство РФ в курсе происходящих сообщений и оценивают обстановку на всех направлениях по фактам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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