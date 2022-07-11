Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины
19:26 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Власти Украины не могли собрать 1 миллион солдат на юге Украины, потому что российская разведка их бы уже заметила, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
«Я думаю, это популизм. Потому что миллион солдат — это не иголка в стоге сена. Юг Украины — это степная местность, там зеленки мало. Где они там миллион спрятали, чтоб наша разведка не заметила, большая загадка. Может, они посчитали, сколько всего они народу привлекли туда, и сколько от этого народа осталось. Потому что есть зарубежная статистика, что уже примерно миллион человек они пропустили через эти боевые действия и понесли существенные потери», — сказал Леонков.
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По его словам, когда противник что-то заявляет, даже «пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», поэтому руководство РФ в курсе происходящих сообщений и оценивают обстановку на всех направлениях по фактам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.