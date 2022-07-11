Пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания - Леонков о украинских военных на юге Украины

«Я думаю, это популизм. Потому что миллион солдат — это не иголка в стоге сена. Юг Украины — это степная местность, там зеленки мало. Где они там миллион спрятали, чтоб наша разведка не заметила, большая загадка. Может, они посчитали, сколько всего они народу привлекли туда, и сколько от этого народа осталось. Потому что есть зарубежная статистика, что уже примерно миллион человек они пропустили через эти боевые действия и понесли существенные потери», — сказал Леонков.