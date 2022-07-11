Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года
18:40 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Если до конца 2022 года вступит в состав РФ все левобережье Украины и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, то это будет хорошо, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Ранее депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман прогнозировал вступление всей Украины в состав РФ до конца 2022 года.
«Если вступит в состав РФ все левобережье и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, это будет очень хорошо…Оказавшись без выхода к морю, без торговых путей морских, без значительной части экономики, украинскому государству придётся пойти на большие уступки, мы можем потребовать от него стать подконтрольным. Государством, которое сменит свою политику, никогда не вступит в НАТО или ЕС, откажется от национализма, преследования русских и русского языка», — сказал Безпалько.
По его словам, Вассерман прав, потому что «западные марионетки в Киеве на это не пойдут, и тогда придется идти до западных границ Украины», либо это будут границы западной Украины, если Польша их займет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.