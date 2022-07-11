Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года
Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года
Если до конца 2022 года вступит в состав РФ все левобережье Украины и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, то это будет хорошо, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-11T18:40
2022-07-13T11:11
новости
украина
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335098.jpg?10252890861657699895
Ранее депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман прогнозировал вступление всей Украины в&nbsp;состав РФ до&nbsp;конца 2022 года.По его словам, Вассерман прав, потому что &laquo;западные марионетки в&nbsp;Киеве на&nbsp;это не&nbsp;пойдут, и&nbsp;тогда придется идти до&nbsp;западных границ Украины&raquo;, либо это будут границы западной Украины, если Польша их займет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220711/1034330160.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия

Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года

18:40 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Если до конца 2022 года вступит в состав РФ все левобережье Украины и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, то это будет хорошо, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Ранее депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман прогнозировал вступление всей Украины в состав РФ до конца 2022 года.
«Если вступит в состав РФ все левобережье и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, это будет очень хорошо…Оказавшись без выхода к морю, без торговых путей морских, без значительной части экономики, украинскому государству придётся пойти на большие уступки, мы можем потребовать от него стать подконтрольным. Государством, которое сменит свою политику, никогда не вступит в НАТО или ЕС, откажется от национализма, преследования русских и русского языка», — сказал Безпалько.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:25
Украинский миф рухнул. ЕС больше не может скрывать правду о спецоперации РФБрюссель вынужден признать, что ведущие государства не разделяют теорию ЕС про Россию-«агрессора» и Украину-жертву. В мире постепенно начинают называть всё своими именами
По его словам, Вассерман прав, потому что «западные марионетки в Киеве на это не пойдут, и тогда придется идти до западных границ Украины», либо это будут границы западной Украины, если Польша их займет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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