https://ukraina.ru/20220711/1034335098.html

Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года

Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года - 13.07.2022 Украина.ру

Эксперт предположил, какие части Украины войдут в состав РФ до конца 2022 года

Если до конца 2022 года вступит в состав РФ все левобережье Украины и часть правобережья в виде Николаевской и Одесской областей, то это будет хорошо, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-11T18:40

2022-07-11T18:40

2022-07-13T11:11

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335098.jpg?10252890861657699895

Ранее депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман прогнозировал вступление всей Украины в состав РФ до конца 2022 года.По его словам, Вассерман прав, потому что «западные марионетки в Киеве на это не пойдут, и тогда придется идти до западных границ Украины», либо это будут границы западной Украины, если Польша их займет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220711/1034330160.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия