https://ukraina.ru/20220711/1034334620.html

Олег Неменский о том, почему Канада вернула турбину Газпрома и какие изменения ждут европейскую политику

Олег Неменский о том, почему Канада вернула турбину Газпрома и какие изменения ждут европейскую политику - 13.07.2022 Украина.ру

Олег Неменский о том, почему Канада вернула турбину Газпрома и какие изменения ждут европейскую политику

России выгодно меньше торговать энергоносителями с западом, потому что это тоже определенная зависимость, которую нужно снижать, заявил политолог и историк Олег Неменский

2022-07-11T18:56

2022-07-11T18:56

2022-07-13T11:11

интервью

санкции

германия

россия

газпром

канада

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег, Канада уже приняла решение вернуть турбину «Сименс» в Германию. Они хотят помочь немцам, которые испугались снижения объемов прокачки газа и холода зимой. Как оцениваете эту ситуацию? Как это повлияет на нас?— Особо никак не влияет, но это очередное свидетельство того, что современная Европа, ряд европейских стран, особенно Германия, зависит от поставок газа из России. Поэтому на Украине это вызывает неприязненные чувства. Любое свидетельство западной зависимости, необходимости западных игроков как-то считаться с Россией вызывают иногда даже чувство отчаяния. Мол, как же мы можем воевать, если в тылу продолжают вестись дела с Россией.В принципе, для российско-европейских отношений принципиальную роль это не играет. Да, может быть, возвращение турбин поможет сейчас Германии обойти необходимость включить «Северный поток — 2».Мне трудно предполагать, какую дальше игру Россия будет вести. Судя по всему, стратегически надо ориентировать на то, что торговля энергоносителями должна быть сведена к минимуму. Понятно, что Запад хочет не зависеть от России, но и нам нужно меньше зависеть от поставок в европейские страны, потому что враждебные отношения с ними — это реальность, которая утвердилась надолго.— А это снижение прокачки… Россия может принципиально перекрыть газ или нет?— Я так понимаю, что позиция России — соблюдать все контракты и действовать в правовом поле. Россию постоянно обвиняют в шантаже в вопросе поставок энергоносителей, но на деле ни разу РФ на шантаж еще не шла.Запад оказался в таком положении из-за того, что не смогли правильно рассчитать эффект от санкций, длительность военного конфликта. Недостаточно [серьезно] оценил серьезность намерений России.Поэтому зима может оказаться сложной как для простых людей, так и для производственного сектора. Под ударом находится целый ряд отраслей. Политики боятся, что все это будет иметь еще и политические последствия.А любой политический кризис в Европе, обусловленный трудностями из-за ограничений РФ, будет расцениваться как успех России. При этом я не вижу какой-то политики с нашей стороны, сознательно направленной на создание таких кризисных ситуаций, они наталкиваются на трудности, которые сами же создают.— На прошлой неделе британский премьер Борис Джонсон уволился, видна неуверенная позиция Шольца. Это тенденция или пока нет?— Все эти проблемы, которые возникают в европейской экономике, — они могут иметь политические последствия и их очень опасаются там политики. Но я так понимаю, что британский кризис напрямую с Украиной не связан, и по украинской теме там есть надпартийный консенсус, так что даже при радикальной смене власти Великобритания вряд ли откажется от основных направлений своего отношения к России и по восточной Европе.Хотя, действительно, личный фактор Джонсона в развязывании и поддержании этого конфликта велик, может быть, негативное влияние Великобритании несколько снизится, но это непринципиальное изменение.— Говорят, что, может быть, он будет искать работу на Украине или его уход породит эффект домино и повлечет смену элит?— Я не чувствую, чтоб недовольство простых европейцев достигло таких масштабов, мы, может быть, склонны преувеличивать значение этих санкций для внутренней политики в Европе. Но, может быть, к зиме или может даже в результате зимы, действительно, отношение общества к санкциям может измениться.И вот этот запрос на поддержку Украины, предчувствие большой победы над Россией уйдет в прошлое и будет заменен на переживание конкретных экономических проблем. Но пока проблемы лишь обозначились, но уже заставляют переживать некоторых европейцев. Это подтверждает то, что болевой порог у западных обществ достаточно низкий.При серьезных экономических трудностях, которые могут наступить скоро, может начаться и череда политических кризисов, напрямую связанная с противостоянием России и разыгрыванием украинской карты. Уже сейчас все громче звучат голоса, что от безоглядной поддержки Украины надо отказаться, потому что ничего хорошего для европейского будущего это не сулит. И вся прежняя политика в отношении Украины и России была ошибочна и ее необходимо пересматривать. Но, хоть и все громче это звучит, пока это больше маргинальные голоса. Или в кулуарах говорят об этом. Это не стало политическим мейнстримом. Но зимой все может измениться.— После саммитов G7 и НАТО Россию Запад объявил врагом, Путин на питерском форуме обозначил, что однополярный мир больше не существует. Последствия таких событий уже начали происходить? Видны какие-то новые тенденции?— Россия заявляет, что однополярный мир закончился еще с 2007 года, но запад действительно с трудом принимает эту реальность. И когда с ней сталкивается, очень расстраивается. Саммит «большой двадцатки» был веским поводом, чтобы понять, что запад не в состоянии организовать всемирную изоляцию России и что остальной мир не считает нужным слушаться указаний запада. Да, это на многих на Западе еще производит шоковое состояние. Тем более сейчас в политических элитах находятся люди, которые выросли не с мышлением холодной войны как с чувством триумфализма после холодной войны, как профессиональные политики. Им довольно трудно принять не однополярный мир, как реальность, так как это нарушает все их мировоззрение, они видят виновников в крушении старой модели мира именно Россию. Хотя тут ее роль преувеличивается. Запад привык видеть в нас противника, хотя Россия никогда не пыталась им быть. Но это в политическом воображении западных обществ. Это роль врага, которого надо демонизировать и объединяться против него. Запад сталкивается с реальностью, но обвинить надо же кого-то, по привычке это Россия. Так что тут мы сталкиваемся с таким психологическим моментом, который оставляет политические элиты в растерянности перед происходящими процессами.— Там же еще играет роль доллар, западная жизнь в долг и эта экономическая система?— Вся эта система построена на модели господства доллара, Бреттон-Вудская система. При ее крушении, которое вроде действительно намечается, начинают все более открыто говорить на западе, эти страны могут оказаться в очень затруднительном положении. Потому что их экономическая модель завязана на долларовой системе и вот таком ее всемирном значении. Падение доллара может по западным странам ударить очень сильно. Но тут вряд ли можно искать какую-то хитрую задумку России по уничтожению этой системы господства доллара. Просто это объективные процессы, с которыми они сталкиваются и пока не нашли достойного ответа. — Будут ли создаваться новые торговые и экономические союзы или расширятся старые, например, БРИКС?— БРИКС — это пока не союз, а больше переговорный формат, трудно пока представить, что это будет превращено в какой-то блок стран, подобный «большой семерке». Потому что «семерку» объединяют не только общее видение международных отношений, но и многочисленные торговые, политические, союзные отношения. В БРИКС трудно такое построить. Это очень разные страны в разных уголках мира, имеющие разные интересы. Но этот союз интересен форматом, он является вызовом западному господству в международных отношениях. БРИКС будет расширяться, уже есть заявки. Но это не единая какая-то цивилизационная система, не единый военный блок, не экономическая система. Так что преувеличивать ее значение как восточного аналога «большой семерки» вряд ли стоит, но она сейчас набирает свой вес и вызывает все больше беспокойства на западе и подчеркивает, что эпоха однополярного мира ушла в прошлое.

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, санкции, германия, россия, газпром, канада