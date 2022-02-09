В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей Украина.ру

00:50 — Можно ли назвать позитивными недавние переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона? Кто из кандидатов на пост Президента Франции на сегодня наиболее удобен России?

17:32 — Недавно Путин общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с Президентом Франции Эммануэлем Макроном на приличной дистанции, а с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом и с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в привычном формате. Дело в вакцинах, которыми они привиты, или это скрытый сигнал европейцам?

19:35 — Если американцы согласятся уйти из Западной Европы, означает ли это, что они направят все свои силы на Китай? Или такой сценарий для них не является приемлемым?

27:22 — Возможность предоставления политического убежища в России экс-президенту Украины Петру Порошенко — это шутка или помощь?

33:15 — С какой целью завышаются данные официальной статистики по Украине;

36:17 — Вероятность применения на Украине химического оружия. Какие провокации готовятся на данном этапе?

41:34 — Какие фатальные ошибки совершили руководители Ливии Муаммар Каддафи и Сербии Слободан Милошевич? Почему лидеры этих стран были убиты?

45:58 — Почему Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет урегулировать конфликт Украины с Россией;

46:45 — Будет ли поставлен вопрос об ответственности стран Прибалтики за поставки летального вооружения на Украину в 2014 году?

50:20 — Настроения жителей юго-восточных регионов Украины;