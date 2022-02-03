Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Киев вновь заговорил о невозможности реализации минских договоренностей и что будет с Украиной, если соглашения будут выполнены. Подробнее смотрите в новом выпуске еженедельного влога

Ранее 31 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил: его государство не будет выполнять Минские соглашение. Заявление Данилов сделал в интервью Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русских пушек, а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил Данилов.

Он заявил, что Минские соглашения нужно пересмотреть. Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от давления на Украину в деле исполнения документов.