Как изменится Казахстан после попытки переворота? Почему в новое правительство назначают русофобов? Что будет с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым? Об этом и многом другом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в эксклюзивном интервью "Украина.ру"

Насколько велика вероятность нового переворота в Казахстане? Какие уроки из всей этой истории следует извлечь Украине?

0:40 — Русофобы в правительстве Казахстана. Зачем это сделано?

2:50 — Изменения в структуре власти Казахстана после окончательного ухода Назарбаева

4:35 — Как изменились настроения жителей Казахстана после того как в страну пришли силы ОДКБ. Любопытные трансформации в националистической среде

7:20 — Как изменятся настроения в украинском обществе, когда изменится расстановка сил

8:23 — Удастся ли властям Казахстана не допустить экономических потрясений

15:50 — Что будет с Нурсултаном Назарбаевым и его семьёй? Стоит ли ожидать переименования столицы назад в Астану?

19:00 — Насколько президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теперь застрахован от новых переворотов? Будет ли в стране больше порядка?

23:05 — Будут ли введены силы ОДКБ в случае нового переворота в Казахстане? Почему Россия и Казахстан нужны друг другу?