Народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царев оценил первые итоги переговоров России с США и НАТО, возможный арест экс-президента Украины Петра Порошенко и последствия энергетического кризиса на юго-востоке страны:

— 00:58 Итоги переговоров в Женеве: оценка Олега Царева;

— 06:12 Как может ответить Россия?

— 09:38 Пойдет ли Россия на признание республик Донбасса? «Я принес благую весть: Порошенко будет здесь!» Почему пятый президент Украины не боится ареста © Петр Порошенко/Фейсбук

— 14:23 Порошенко возвращается на Украину: ждет ли экс-президента тюрьма за госизмену?

— 27:30 Аэропорт Запорожья перешел на отопление дровами. К чему готовиться дальше?

Печерский районный суд Киева разрешил силовикам задержать бывшего Петра Порошенко сразу по возвращении на родину. Адвокат политика рассказал, что правоохранительные органы уже располагают необходимыми документами для задержания экс-президента. Его принудительно доставят в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу о госизмене после того, как он прилетит в аэропорт Борисполь 17 января.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

17 декабря Порошенко покинул страну. Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Порошенко пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.