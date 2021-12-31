В канун Нового года и Рождества постоянные эксперты, а также редкие, но ценные гости студии Украина.ру поздравляют россиян и украинцев с наступающими праздниками!

Примите искренние поздравления от:

— Политолога Владимира Корнилова;

— Политолога Сергея Маркова;

— Политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна;

— Политолога и публициста Николая Старикова;

— Экс-руководителя службы «Натив» Якова Кедми;

— Депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Вассермана;

— Певца и композитора Андрея Державина;

— Ректора Московской академии астрологии Михаила Левина

Дорогие зрители YouTube-канала Украина.ру! Совсем скоро наступит новый 2022 год. Пусть с ним к каждому из вас придёт больше счастья, здоровья и успеха, чем было году уходящем. Редакция интернет-издания Украина.ру желает, чтобы в новом, 2022-м, сбывались ваши самые заветные мечты и реализовались самые смелые планы. Благодарим, что остаетесь с нами! С наступающими Новым годом и Рождеством вас, друзья!