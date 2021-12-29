00:20 — Каким был 2021 год для Украины?
04:15 — Главные события 2021 года для России;
10:00 — США / Россия: геополитический прогноз о будущем Украины;
12:10 — Как будут развиваться отношения ЕС и России в 2022 году?
16:30 — Будет ли война на территории Украины?
19:00 — Каким был 2021 год для Донбасса?
21:12 — Каковы перспективы развития российско-белорусских союзных программ?
25:35 — Личные итоги уходящего года
Сегодня у Ростислава Ищенко день рождения!! Редакция «Украина.ру» поздравляет Ростислава Владимировича и желает ему здоровья, удачи во всём, счастья, добра и любви!