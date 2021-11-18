Публицист Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал:

— 00:23 Что означает указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке жителей ЛДНР?

— 02:55 Шаги к интеграции: какие еще решения должны принять российские власти по Донбассу?

— 04:50 Как обеспечить безопасность всех живущих в Донбассе?

— 06:35 ЕС должен выбирать между газом и Украиной — что значит заявление Бориса Джонсона?

— 17:45 Что показал американо-китайский онлайн-саммит?

— 22:00 Почему Украина не может быть нейтральным государством?

Товары из ДНР и ЛНР будут участвовать в госзакупках наравне с российскими. Президент РФ подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь о смягчении условий доступа к госзакупкам, а также о снятии ограничений на экспорт и импорт.

В течение месяца правительство должно обеспечить признание в России действительными выданных в упомянутых районах сертификатов о происхождении товаров. А также — допуск на равных условиях с российскими товаров из этих районов для государственных и муниципальных закупок.