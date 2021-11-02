Политолог, руководитель фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков и историк Александр Васильев в студии Украина.ру поговорили о польском терроре в Белоруссии в годы Второй мировой войны:

— 01:40 Почему о польском терроре не говорили до 1991 года?

— 03:30 Почему поляки увидели в Рейхе сторонника?

— 06:48 Почему не договорились немцы и поляки?

— 08:30 Как польские националисты Армии Крайовой вели многолетнюю кровавую войну на белорусской земле против мирного населения;

— 16:27 Как удалось обуздать массовый террор?

— 26:05 Масштабы польского террора;

— 37:35 Что говорят о польском терроре в Белоруссии сегодня?

Тема польского террора в Белоруссии является одной из самых замалчиваемых и малоизвестных страниц в истории Второй мировой войны. Современным российским и белорусским читателям практически ничего или почти ничего не известно о многолетней кровавой войне, которую вели на белорусской земле польские националисты из Армии Крайовой.

На первый взгляд кажется необъяснимым, как из поля зрения историков могли выпасть события, затрагивавшие самым непосредственным образом на протяжении шести лет войны сотни тысяч людей. Но это только на первый взгляд. При детальном рассмотрении становится понятно, что виной тому стала идеологическая борьба, развернувшаяся во времена холодной войны.