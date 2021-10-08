Эксперт по энергетике Игорь Юшков рассказал как и зачем Россия спасает Европу от газового кризиса:

0:15 — Зачем Путин спасает Европу от газового кризиса?

2:50 — С чем связаны колебания цены на газ;

4:23 — Увеличение поставок газа в ЕС;

5:30 — Состояние украинской ГТС;

8:22 — Сертификация «Северного потока — 2».

Путин снизил цены на газ в Европе - Bloomberg © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики 6 октября заявил, что Россия готова помочь стабилизации мирового рынка электроэнергии. По словам президента, Россия готова помогать европейским странам с газом, но не в ущерб себе.

В качестве возможных вариантов на совещании были названы ускорение запуска «Северного потока — 2», увеличение объема торгов на электронной торговой площадке «Газпрома» в Санкт-Петербурге и возможность поставить на экспорт 10 млрд кубометров газа из ресурсов «Роснефти».