Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал выход Украины из перемирия по Донбассу:

— 00:45 Военная обстановка сегодня;

— 02:30 Как ВСУ прощупывают оборону ДНР?

— 05:15 «Горячие» участки в Донбассе;

— 07:50 Соответствует ли действительности информация о том, что у линии разграничения замечены беспилотные летательные аппараты турецкого производства?

— 09:23 Как изменилась украинская армия за 7 лет войны?

— 13:50 Конечная цель конфликта в Донбассе — какая она?

Ранее стало известно, что вооруженный конфликт в Донбассе может разгореться с новой силой: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил применять на линии соприкосновения все доступное вооружение. Теперь командирам подразделений не надо согласовывать это с руководством.