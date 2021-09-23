Писатель, публицист Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал объединение США, Британии и Австралии в новый военный блок, прошедшие на прошлой неделе выборы в Госдуму РФ и покушение на советника Зеленского Сергея Шефира

— 00:30 Против кого направлен новый военный союз?

— 02:20 Альтернатива НАТО: зачем в действительности создали блок?

— 05:35 Какие еще страны могут войти в альянс?

— 07:55 Украина отказалась признать результаты выборов в Госдуму: чего следует ожидать далее?

— 09:27 Почему Россия не нуждается в признании Украиной парламентских выборов;

— 13:55 Покушение на Сергея Шефира: попытка убийства или предупреждение?

— 16:35 Чем Зеленский хуже Порошенко?

— 19:10 Парламентские выборы в Германии: могут ли новые власти пересмотреть соглашение по «Северному потоку — 2»?

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора. Создания альянса привело к тому, что Австралия расторгла контракты о строительстве подлодок на суммы 66 миллиардов долларов с Францией в пользу создания атомных субмарин. Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны.