Почти 23 тысячи паломников-хасидов приехали в Умань на празднование Рош ха-Шана. Всего Нацполиция Украины ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году

Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.

В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие смогли попасть в Умань.

Новый 5782-й. Кто такие хасиды и почему они так стремятся на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Местные жители жалуются, что гости города не озабочены санитарно-гигиеническими условностями и справляют естественную нужду в закоулках и подворотнях.

Примечательно, что паломники-хасиды, прибывающие в город, платят огромные туристические сборы. Однако по итогу неизвестно, куда уходят эти средства. Например, такое расследование провел депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий.