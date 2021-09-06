Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.
В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие смогли попасть в Умань.
Жители Умани недовольны кучами мусора, которые появились на улицах города в связи с празднованиями. Такая картина повторяется из года в год. При этом на данный момент в город приехало меньше половины паломников, чем ожидается.
Местные жители жалуются, что гости города не озабочены санитарно-гигиеническими условностями и справляют естественную нужду в закоулках и подворотнях.
Примечательно, что паломники-хасиды, прибывающие в город, платят огромные туристические сборы. Однако по итогу неизвестно, куда уходят эти средства. Например, такое расследование провел депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий.