Писатель Владимир Видеманн и журналист Александр Чаленко обсудили в студии Украина.ру книгу Видеманна "Белый снег Колумбии"

— 02:30 Почему Видеманн уехал из СССР в Колумбию?

— 10:00 Особенности жизни в Колумбии; Национальный характер колумбийцев;

— 13:00 Почему социалисты никогда не приходили к власти в Колумбии?

— 17:56 Как работает наркобизнес в Колумбии?

— 25:50 Как левая интеллигенция Колумбии относилась к гражданам СССР в 80-е?

— 30:20 О чем книги Мигеля Серрано?

"Белый снег Колумбии" — своеобразный гид по малодоступным местам и экзотическим планетам до сих пор загадочного космоса американского континента.

Университетские профессора и правые интеллектуалы, наркобароны и коммунистические повстанцы, индейские маги и еврейские каббалисты, политики и бизнесмены, богема и нищие — все эти типажи развернуто представлены в романе, образуя непередаваемую игру смыслов многовекторной культурной реальности Латинской Америки.