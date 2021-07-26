— 01:45 Русские и украинцы — один народ?
— 04:35 Ответ Крюковой на статью: действительно ли Москва построена на болотах?
— 08:05 Ответ Крюковой на статью: почему аргумент, что Киев был основан раньше Москвы, ничего не доказывает?
— 12:15 Ответ украинских историков на статью: славянские племена разговаривали на разных диалектах?
— 21:07 Кто такие великороссы и как они появились? И что такое Залесская Русь?
— 31:00 Борьба за земли на Руси в XII–XIV веках?
— 34:00 Почему часть украинцев верит, что Киев — русский город?
— 37:25 Было ли на самом деле Ледовое побоище? Был ли Невский Киевским князем?