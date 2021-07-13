— 01:00 Претензии Зеленского в адрес ЕС и НАТО.

— 04:00 Почему Украине важно сохранить транзит газа через свою территорию?

— 10:15 Зачем НАТО проводит учения на территории Украины?

— 13:15 Чего ожидать от встречи Зеленского и Байдена?

Зеленский попросил «наследника» Меркель остановить «Северный поток – 2», но получил неожиданный ответ
Зеленский попросил «наследника» Меркель остановить «Северный поток – 2», но получил неожиданный ответ
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после того, как тот завершит визит в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к встрече с Байденом.