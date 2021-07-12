Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал итоги парламентских выборов в Молдавии

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Партия «Действие и солидарность» (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Такие предварительные данные опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, поступивших с участков.

Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%.