Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, что скрывается за военной помощью Запада Украине, почему США заморозило военную помощь, а также рассказал, как Россия может ответить на провокации:

Украина.ру на Youtube Ордуханян об итогах встречи Путин – Байден: украинская карта отыграна США окончательно