• 0:20 — меморандум между Украиной и Великобританией;
• 3:03 — как Британия пытается обойти конвенцию Монтрё;
• 4:12 — новые базы ВМС Украины;
• 8:40 — заморозка военной помощи США;
• 11:33 — провокации со стороны Украины;
• 13:47 — как военная помощь Запада влияет на армию Украины.
Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских военно-морских сил. Меморандум, по данным Минобороны Украины, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в обеих странах, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.