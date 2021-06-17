Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Николай Стариков оценил результаты женевского саммита Путина и Байдена:

— 00:25 Каков главный результат встречи?

— 01:55 Байден-Трамп: в чем разница?

— 03:35 Почему на женевском саммите не вспомнили про Китай?

— 05:50 Украина на "периферии" переговоров;

— 09:50 Как Путин и Байден оценили деятельность Алексея Навального?

— 13:00 Кто и почему не дает Зеленскому выполнить Минские соглашения?

— 17:25 Как российская сторона должна реагировать на желание Зеленского создать "самую мощную армию в Европе"?

— 19:50 Почему Россия к осени должна готовиться к провокациям со стороны США?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.