 

  • 00:20 Главные темы пресс-конференции Зеленского; 
  • 03:12 Тема Донбасса на пресс-конференции президента Украины;
  • 05:38 Почему Зеленскому нужна Крымская платформа?
  • 08:30 Пресс-конференция Зеленского: изменения риторики в сторону Путина и России;
  • 11:06 Почему Зеленский заинтересован во встрече с Путиным?
  • 12:15 Правление Зеленского: что изменилось в стране за 2 года?
  • 14:30 Стал ли Зеленский приговором для Порошенко?

 

Напомним, 20 мая прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.