- 00:20 Главные темы пресс-конференции Зеленского;
- 03:12 Тема Донбасса на пресс-конференции президента Украины;
- 05:38 Почему Зеленскому нужна Крымская платформа?
- 08:30 Пресс-конференция Зеленского: изменения риторики в сторону Путина и России;
- 11:06 Почему Зеленский заинтересован во встрече с Путиным?
- 12:15 Правление Зеленского: что изменилось в стране за 2 года?
- 14:30 Стал ли Зеленский приговором для Порошенко?
Напомним, 20 мая прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.