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Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт

Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру

Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт

ВМФ России и Китая подтвердили готовность дать отпор козням недружественных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-22T05:15

2024-09-22T05:15

2024-09-22T05:15

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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, недавно прошедшее на Дальнем Востоке, в Каспийском и Балтийском морях масштабное учение российского ВМФ "Океан-2024" продемонстрировало готовность решать главную задачу - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог заблокировать его со стороны Тихого океана и Баренцева моря.В целом же эти учения, по мнению эксперта, явили "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры". "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье."А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор", - констатировал Перенджиев.Он напомнил, что ранее предсказывал, как "Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником". Теперь же, отметил эксперт, Россия и Китай в ходе морских учений "показали, что вступили в битву транспортных коридоров"."Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже интервью на эту тему: Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск Ранее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"

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