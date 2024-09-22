Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру
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Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру
Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
ВМФ России и Китая подтвердили готовность дать отпор козням недружественных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T05:15
2024-09-22T05:15
новости
россия
запад
китай
александр перенджиев
вмф
кнр (китай)
нато
сво
балтика
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Александр Перенджиев: кто онПо мнению эксперта, недавно прошедшее на Дальнем Востоке, в Каспийском и Балтийском морях масштабное учение российского ВМФ "Океан-2024" продемонстрировало готовность решать главную задачу - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог заблокировать его со стороны Тихого океана и Баренцева моря.В целом же эти учения, по мнению эксперта, явили "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры". "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье."А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор", - констатировал Перенджиев.Он напомнил, что ранее предсказывал, как "Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником". Теперь же, отметил эксперт, Россия и Китай в ходе морских учений "показали, что вступили в битву транспортных коридоров"."Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже интервью на эту тему: Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск Ранее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
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кнр (китай)
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новости, россия, запад, китай, александр перенджиев, вмф, кнр (китай), нато, сво, балтика, север, арктика, тихий океан, каспийское море, балтийское море, баренцево море, тихоокеанский флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, средиземноморская эскадра вмф рф, международные отношения, международная политика, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Запад, Китай, Александр Перенджиев, ВМФ, КНР (Китай), НАТО, СВО, Балтика, север, Арктика, Тихий океан, Каспийское море, Балтийское море, Баренцево море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Черноморский флот ВМФ России, Средиземноморская эскадра ВМФ РФ, международные отношения, Международная политика, национальные интересы, национальная безопасность

Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт

05:15 22.09.2024
 
Карта коридора Север-Юг
Карта коридора Север-Юг
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ВМФ России и Китая подтвердили готовность дать отпор козням недружественных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
По мнению эксперта, недавно прошедшее на Дальнем Востоке, в Каспийском и Балтийском морях масштабное учение российского ВМФ "Океан-2024" продемонстрировало готовность решать главную задачу - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог заблокировать его со стороны Тихого океана и Баренцева моря.
В целом же эти учения, по мнению эксперта, явили "наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры". "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье.
"А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор", - констатировал Перенджиев.
Он напомнил, что ранее предсказывал, как "Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником". Теперь же, отметил эксперт, Россия и Китай в ходе морских учений "показали, что вступили в битву транспортных коридоров".
"Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим", - сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" прошло проводилось 10-16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Манёвры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава. Участие в учении принимали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты Китая и других государств – партнёров России.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также интервью на эту тему: Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск
Ранее в новостях: Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
 
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