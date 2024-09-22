Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности - 22.09.2024 Украина.ру
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Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности - 22.09.2024 Украина.ру
Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
Запад поддерживает устремления Киева к ядерному терроризму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T06:00
2024-09-22T06:00
новости
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запад
александр перенджиев
вооруженные силы украины
магатэ
ядерный
ядерная безопасность
ядерная угроза
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Александр Перенджиев: кто онЭксперт отметил свой опыт участия в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах и эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать."Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, - сказал Перенджиев. - Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать".Россия для противодействия этой угрозы пока апеллирует к МАГАТЭ, отметил Перенджиев. Его удивило "почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе". По мнению эксперта, в том числе и Пекин должен воздействовать на Киев."Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?", - сказал Перенджиев.По его мнению, России следует навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня, обращая внимание на ядерную угрозу."Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", - заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
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Новости
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новости, украина, россия, запад, александр перенджиев, вооруженные силы украины, магатэ, ядерный, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, аэс, курская область, кто, сво, кнр (китай), терроризм, международные отношения, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры
Новости, Украина, Россия, Запад, Александр Перенджиев, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, ядерный, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, АЭС, Курская область, КТО, СВО, КНР (Китай), терроризм, международные отношения, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры

Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности

06:00 22.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейЗАЭС после атаки ВСУ
ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Запад поддерживает устремления Киева к ядерному терроризму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Александр Перенджиев: кто он
Эксперт отметил свой опыт участия в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах и эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать.
"Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, - сказал Перенджиев. - Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать".
Россия для противодействия этой угрозы пока апеллирует к МАГАТЭ, отметил Перенджиев. Его удивило "почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе". По мнению эксперта, в том числе и Пекин должен воздействовать на Киев.
"Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?", - сказал Перенджиев.
По его мнению, России следует навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня, обращая внимание на ядерную угрозу.
"Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", - заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
 
НовостиУкраинаРоссияЗападАлександр ПеренджиевВооруженные силы УкраиныМАГАТЭядерныйядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетикаАЭСКурская областьКТОСВОКНР (Китай)терроризммеждународные отношениядипломатиядипломатические отношенияпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
06:00Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
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