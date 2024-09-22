https://ukraina.ru/20240922/1057535159.html

Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности

Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности - 22.09.2024 Украина.ру

Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности

Запад поддерживает устремления Киева к ядерному терроризму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-22T06:00

2024-09-22T06:00

2024-09-22T06:00

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Александр Перенджиев: кто онЭксперт отметил свой опыт участия в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах и эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать."Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет, - сказал Перенджиев. - Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать".Россия для противодействия этой угрозы пока апеллирует к МАГАТЭ, отметил Перенджиев. Его удивило "почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе". По мнению эксперта, в том числе и Пекин должен воздействовать на Киев."Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?", - сказал Перенджиев.По его мнению, России следует навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня, обращая внимание на ядерную угрозу."Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо", - заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим

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