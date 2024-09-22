Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик" - 22.09.2024 Украина.ру
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Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"
Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик" - 22.09.2024 Украина.ру
Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"
Сейчас в США просматриваются лидеры государственного масштаба, и это не Дональд Трамп и Камала Харрис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-09-22T04:30
2024-09-22T04:30
новости
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корея
дмитрий выдрин
дональд трамп
джей ди вэнс
президентские выборы
президент сша
геополитика
политика
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Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологПо мнению Выдрина, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сейчас "самый перспективный американский политик". Российский политтехнолог увидел у товарища Дональда Трампа необходимые лидерские качества."Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом", - сказал Выдрин, характеризуя нынешнего кандидата в вице-президенты США.Рассказывая о "мирном плане Трампа" в изложении Вэнса для The New York Times, Выдрин отметил: этот план на сегодняшний день самый реальный."Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики", - сказал политтехнолог.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.ру
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452
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новости, сша, корея, дмитрий выдрин, дональд трамп, джей ди вэнс, президентские выборы, президент сша, геополитика, политика, политик, политтехнологии
Новости, США, Корея, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, президентские выборы, президент США, геополитика, политика, политик, политтехнологии

Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"

04:30 22.09.2024
 
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Сейчас в США просматриваются лидеры государственного масштаба, и это не Дональд Трамп и Камала Харрис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог
По мнению Выдрина, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сейчас "самый перспективный американский политик". Российский политтехнолог увидел у товарища Дональда Трампа необходимые лидерские качества.
"Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом", - сказал Выдрин, характеризуя нынешнего кандидата в вице-президенты США.
Рассказывая о "мирном плане Трампа" в изложении Вэнса для The New York Times, Выдрин отметил: этот план на сегодняшний день самый реальный.
"Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики", - сказал политтехнолог.
Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиСШАКореяДмитрий ВыдринДональд ТрампДжей Ди Вэнспрезидентские выборыпрезидент СШАгеополитикаполитикаполитикполиттехнологии
 
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