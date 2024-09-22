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Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"

Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик" - 22.09.2024 Украина.ру

Российский политтехнолог рассказал, кто сейчас "самый перспективный американский политик"

Сейчас в США просматриваются лидеры государственного масштаба, и это не Дональд Трамп и Камала Харрис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-09-22T04:30

2024-09-22T04:30

2024-09-22T04:30

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сша

корея

дмитрий выдрин

дональд трамп

джей ди вэнс

президентские выборы

президент сша

геополитика

политика

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Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологПо мнению Выдрина, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сейчас "самый перспективный американский политик". Российский политтехнолог увидел у товарища Дональда Трампа необходимые лидерские качества."Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом", - сказал Выдрин, характеризуя нынешнего кандидата в вице-президенты США.Рассказывая о "мирном плане Трампа" в изложении Вэнса для The New York Times, Выдрин отметил: этот план на сегодняшний день самый реальный."Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики", - сказал политтехнолог.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.ру

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новости, сша, корея, дмитрий выдрин, дональд трамп, джей ди вэнс, президентские выборы, президент сша, геополитика, политика, политик, политтехнологии