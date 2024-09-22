Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов
ВСУ могут навредить российской осенней кампании. О цене вопроса в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
"Украина сама считает, что на кон поставлено всё, - сказал Поликарпов. - Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области".
По мнению Поликарпова, Киев бросил на курскую авантюру много мобильных подразделений, "которые ранее выполняли функции пожарных команд, а потом эти пожарные команды частично пришлось выводить для затыкания дыр на Покровском направлении, куда они, помимо этого, были вынуждены бросить две бригады Нацгвардии ("Лють" и Первую президентскую)".
"Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию", - сказал Поликарпов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
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