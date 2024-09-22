Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру
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Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов
Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру
Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов
ВСУ могут навредить российской осенней кампании. О цене вопроса в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-22T04:15
2024-09-22T04:15
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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель"Украина сама считает, что на кон поставлено всё, - сказал Поликарпов. - Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области".По мнению Поликарпова, Киев бросил на курскую авантюру много мобильных подразделений, "которые ранее выполняли функции пожарных команд, а потом эти пожарные команды частично пришлось выводить для затыкания дыр на Покровском направлении, куда они, помимо этого, были вынуждены бросить две бригады Нацгвардии ("Лють" и Первую президентскую)"."Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию", - сказал Поликарпов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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новости, россия, купянск, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, сво, украина, днр, новые регионы, курская область, кто
Новости, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ВСУ, СВО, Украина, ДНР, Новые регионы, Курская область, КТО

Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов

04:15 22.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
ВСУ могут навредить российской осенней кампании. О цене вопроса в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
"Украина сама считает, что на кон поставлено всё, - сказал Поликарпов. - Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области".
По мнению Поликарпова, Киев бросил на курскую авантюру много мобильных подразделений, "которые ранее выполняли функции пожарных команд, а потом эти пожарные команды частично пришлось выводить для затыкания дыр на Покровском направлении, куда они, помимо этого, были вынуждены бросить две бригады Нацгвардии ("Лють" и Первую президентскую)".
"Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию", - сказал Поликарпов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
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