https://ukraina.ru/20240922/1057555080.html

Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов

Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру

Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов

ВСУ могут навредить российской осенней кампании. О цене вопроса в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-22T04:15

2024-09-22T04:15

2024-09-22T04:15

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель"Украина сама считает, что на кон поставлено всё, - сказал Поликарпов. - Борьба идет под Курском, Покровском, Купянском и даже под Часов Яром. Мы давим в расчете на то, что у противника где-то не хватит резервов, и он будет вынужден ослаблять какие-то направления для затыкания дыр, как это было в Курской области".По мнению Поликарпова, Киев бросил на курскую авантюру много мобильных подразделений, "которые ранее выполняли функции пожарных команд, а потом эти пожарные команды частично пришлось выводить для затыкания дыр на Покровском направлении, куда они, помимо этого, были вынуждены бросить две бригады Нацгвардии ("Лють" и Первую президентскую)"."Насколько успешно мы справимся с этими вызовами будет зависеть от того, проведут ли у нас частичную мобилизацию", - сказал Поликарпов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, купянск, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, сво, украина, днр, новые регионы, курская область, кто