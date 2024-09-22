https://ukraina.ru/20240922/1057566507.html

По мнению Выдрина, авиации угрожают беспредельщики, убивающие сейчас мобильниками

По мнению Выдрина, авиации угрожают беспредельщики, убивающие сейчас мобильниками - 22.09.2024 Украина.ру

По мнению Выдрина, авиации угрожают беспредельщики, убивающие сейчас мобильниками

Убийства палестинцев заминированными гаджетами могут иметь последствия, о которых сейчас мало кто решается говорить вслух. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-09-22T04:45

2024-09-22T04:45

2024-09-22T04:45

новости

ливан

дмитрий выдрин

f-16

израиль

палестино-израильский конфликт

хезболла

хамас

палестина

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103099/40/1030994068_0:2:900:508_1920x0_80_0_0_139a954ec465a2739eac9779352a6272.jpg

Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологОценивая беспрецедентный теракт в Ливане с пейджерами, начинёнными трудно обнаруживаемой взрывчаткой, Выдрин вспомнил родительскую шутку 90-х годов: "Будешь плохо себя вести, поменяю тебе мобильник на пейджер"."Те, кто придумал этот варварский акт, видимо вышли из беспредельщиков тех лет", - констатировал политтехнолог.Он уверен, что "война макроцивилизаций входит в новую фазу". Жить для всех станет сложнее и дороже."В такую фазу, где злая фантазия ценится выше, чем рациональное противоборство. Все дозволено! Коварство — наше все!, - пояснил Выдрин. - Теперь уже любой привозной объект можно рассматривать как потенциальное взрывное устройство, яд, инфекцию… Соответственно, многократно возрастет нагрузка на психику и элитариев, и рядовых граждан".Выдрин отметил: его друг Александр Сосновский сказал, что появление таких практически неуловимых детектором микробомб убьёт гражданскую авиацию. По мнению политтехнолога, смертоносные израильские изобретения усложнит, но не остановит работу авиакомпаний."Люди всегда находят противоядие всяким напастям. Возможно, появятся бронированные контейнеры, куда перед полетам будут размещать гаджеты пассажиров. Или нечто подобное", - сказал Выдрин.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

ливан

израиль

палестина

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ливан, дмитрий выдрин, f-16, израиль, палестино-израильский конфликт, хезболла, хамас, палестина, ближний восток, терроризм, теракт, гаджеты, авиакомпания, авиасообщение, безопасность, бомба