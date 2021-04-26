Взрыв реактора у Припяти стал крупнейшей в мире техногенной ядерной катастрофой. В атмосферу выбросило смесь из опасных веществ, в том числе урана, йода и плутония. Эвакуированы из зоны ЧС были более ста тысяч жителей, а в ликвидации последствий приняли участие свыше полумиллиона человек.
Разрушенный реактор уже долгие годы покоится под стальным саркофагом. На данный момент территория Чернобыльской АЭС открыта для обслуживающего персонала и туристов, однако более двух с половиной тысяч квадратных километров вокруг остаются по-прежнему непригодными для жизни.