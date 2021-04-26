В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. YouTube-канал издания Украина.ру спросил у киевлян, кто, по их мнению, виноват в чернобыльской катастрофе

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