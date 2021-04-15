Политтехнолог Алексей Цвеков в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, зачем США ввели новые санкции против России и как конфликт между США и Россией повлияет на обострение в Донбассе

Посмотрев видео вы также узнаете:

Как ответит Москва на санкции США против России

Что общего у нынешнего кризиса отношений США и РФ с Карибским кризисом

США и Европа против России и Китая: возможно ли создание новых альянсов?

Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России после того, как сам заявил о необходимости стабилизации отношений с Москвой и предложил главе российского государства Владимиру Путину провести встречу.

США в частности запретили прямую покупку долговых ценных бумаг у Центрального банка, Министерства финансов России и Фонда национального благосостояния.

Также санкционный список пополнился 16 компаниями и 16 гражданами РФ. Помимо этого, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Европейский союз вслед за НАТО в четверг выразил солидарность с США в связи с обвинениями в «злонамеренных действиях» в адрес России, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявила, что США получат решительный отпор, ответ на антироссийские санкции будет неотвратимым.

Вашингтону придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой, подчеркнула она.