0:30 — Нагнетание ситуации вокруг Донбасса.
3:45 — Экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.
10:19 — Погибший мальчик в Александровском, вопросы к освещению трагедии.
17:40 — Как можно реформировать ТКГ?
21:50 — Во что превратится "Минский формат"?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.