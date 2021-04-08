Экс-председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Андрей Пургин рассказал о том, куда зашел политический процесс вокруг Донбасса, ждать ли войны в регионе и о проблемах освещения конфликта

0:30​ — Нагнетание ситуации вокруг Донбасса.

3:45​ — Экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

10:19​ — Погибший мальчик в Александровском, вопросы к освещению трагедии.

17:40​ — Как можно реформировать ТКГ?

21:50​ — Во что превратится "Минский формат"? Пылающий Донбасс. Зачем Зеленский прибыл на передовую © пресс-служба президента Украины

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.