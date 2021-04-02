В 23-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» глава Всесербского движения патриотов отчества и диаспоры «РОД» Драган Станоевич рассказал о том, чем похожи конфликты в Донбассе и в Косово и в чём различия между ними. Особенно со стороны международного сообщества

1:30​ — Связь Сербии с Киевом и Донбассом.

2:53​ — Что в Сербии знают о событиях на Донбассе.

6:20​ — Отношение к сербским добровольцам, которые уехали в Донбасс.

11:00​ — Возможные отношения Украины и Донбасса на примере Сербии и Косово.

15:30​ — Как сербы относятся к присоединению Крыма к России.

18:20​ — Отношение к обострению в Донбассе.

23:00​ — Свобода слова на Украине.

28:06​ — О задержаниях сербов на Украине.

30:44​ — Экономические потери Украины.

32:49​ — Вопрос вакцинации.

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.