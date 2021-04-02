1:30 — Связь Сербии с Киевом и Донбассом.
2:53 — Что в Сербии знают о событиях на Донбассе.
6:20 — Отношение к сербским добровольцам, которые уехали в Донбасс.
11:00 — Возможные отношения Украины и Донбасса на примере Сербии и Косово.
15:30 — Как сербы относятся к присоединению Крыма к России.
18:20 — Отношение к обострению в Донбассе.
23:00 — Свобода слова на Украине.
28:06 — О задержаниях сербов на Украине.
30:44 — Экономические потери Украины.
32:49 — Вопрос вакцинации.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.