1:30​ — Связь Сербии с Киевом и Донбассом.

2:53​ — Что в Сербии знают о событиях на Донбассе.

6:20​ — Отношение к сербским добровольцам, которые уехали в Донбасс.

11:00​ — Возможные отношения Украины и Донбасса на примере Сербии и Косово.

15:30​ — Как сербы относятся к присоединению Крыма к России.

18:20​ — Отношение к обострению в Донбассе.

23:00​ — Свобода слова на Украине.

28:06​ — О задержаниях сербов на Украине.

30:44​ — Экономические потери Украины.

32:49​ — Вопрос вакцинации.   

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева
Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.    