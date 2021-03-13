Поговорили о политических планах и амбициях, объединении партии "За правду" со "Справедливой Россией", об украинском вопросе и Донбассе.
— Зачем Прилепин пошел в политику
— "За правду": идеология, связь с Александром Захарченко и Донбассом
— Кто решил скрестить "За правду" и "Справедливую Россию"
— Связь Прилепина и Кремля: правда или вымысел
— Госдума не место для дискуссий: как оживить работу парламента
— Прилепин как антипод Навального
— Донбасс и Россия: что будет дальше
— Антироссийское лобби в Донецке
— Ждут ли на самом деле Донбасс в российской гавани
— Что будет делать фракция Прилепина в Госдуме
— ННН: наши несчастные неприятели
— Как бороться за украинские умы и души