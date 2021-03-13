В большом интервью на Украина.ру писатель Захар Прилепин, председатель партии "За правду", бывший командир отделения в ОМОНе, участник боевых действий в Чечне и в Донбассе

Поговорили о политических планах и амбициях, объединении партии "За правду" со "Справедливой Россией", об украинском вопросе и Донбассе.

— ​ Зачем Прилепин пошел в политику

— "За правду": идеология, связь с Александром Захарченко и Донбассом

— Кто решил скрестить "За правду" и "Справедливую Россию" ​

— Связь Прилепина и Кремля: правда или вымысел

— Госдума не место для дискуссий: как оживить работу парламента

— ​ Прилепин как антипод Навального

— Донбасс и Россия: что будет дальше

— Антироссийское лобби в Донецке

— ​ Ждут ли на самом деле Донбасс в российской гавани

— ​ Что будет делать фракция Прилепина в Госдуме

— ННН: наши несчастные неприятели

— Как бороться за украинские умы и души