Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние 14 дней (29 января - 12 декабря 2021 г.)

Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00 (МСК)!

Вы увидите:

— большое интервью с Тиграном Кеосаяном;

— большое интервью с Романом Бабаяном;

— российско-украинский телемост;

— опрос: как в Киеве справляются с уборкой снега;

— большое интервью с Иваном Скориковым;

— эфир с Ростиславом Ищенко;

— большое интервью с композитором Владимиром Быстряковым об украинизации;

— репортаж: могут ли украинцы получить бесплатную вакцину от covid-19 в России?

— интервью с Вадимом Трухачевым;

— еженедельную программу «Ищенко о главном» и другое.