Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00 (МСК)!
Вы увидите:
— большое интервью с Тиграном Кеосаяном;
— большое интервью с Романом Бабаяном;
— российско-украинский телемост;
— опрос: как в Киеве справляются с уборкой снега;
— большое интервью с Иваном Скориковым;
— эфир с Ростиславом Ищенко;
— большое интервью с композитором Владимиром Быстряковым об украинизации;
— репортаж: могут ли украинцы получить бесплатную вакцину от covid-19 в России?
— интервью с Вадимом Трухачевым;
— еженедельную программу «Ищенко о главном» и другое.