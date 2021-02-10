Журналист, общественный деятель, бывший главный редактор информационно-аналитического издания Украина.ру Алёна Березовская рассказала, какому давлению сейчас подвергаются журналисты на Украине со стороны спецслужб и коллег по цеху

Также бывший главный редактор издания Украина.ру рассказала, как ей удалось избежать задержания украинскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины начала проверять Алёну Березовскую из-за интервью с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Результаты проверки обнародуют отдельно. Медведчук высказался об идее Новороссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Березовская взяла интервью у Медведчука для телеканала RT Россия. В ходе интервью она задала ему вопрос: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»