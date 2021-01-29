В частности, в интервью Цветков прокомментировал следующие вопросы:
00:45 На каком языке преимущественно обслуживают одесситов?
02:30 Можно ли обойти данный закон? Кто пишет доносы на русскоязычных в Одессе?
05:05 Почему сторонники украинизации столь резко реагируют на критику?
07:30 Как украинские политики спекулируют на языковом законе?
13:00 На кого возложена защита русскоязычного населения?
15:00 О действующем языковом омбудсмене Тарасе Кремене.
С 16 января на Украине вступило в силу положение языкового закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.