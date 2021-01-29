Общественный деятель из Одессы Алексей Цветков в утреннем эфире на Украина.ру рассказал, как Одесса встретила языковой закон

Одесса не сдается украинизаторам: внедрение «языкового» закона натолкнулось на саботаж © Виктор Кузнецов

00:45 На каком языке преимущественно обслуживают одесситов?

02:30 Можно ли обойти данный закон? Кто пишет доносы на русскоязычных в Одессе?

05:05 Почему сторонники украинизации столь резко реагируют на критику?

07:30 Как украинские политики спекулируют на языковом законе?

13:00 На кого возложена защита русскоязычного населения?

15:00 О действующем языковом омбудсмене Тарасе Кремене.

С 16 января на Украине вступило в силу положение языкового закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.