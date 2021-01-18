Политолог Армен Гаспарян в комментарии Украина.ру рассказал, есть ли у блогера Алексея Навального политическое будущее в России

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Политолог также отметил, что западные спецслужбы сделали ставку не на Навального, а на его жену.

Находившийся в розыске Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии. Его задержали в аэропорту, он находится под стражей в ожидании решения суда относительно меры пресечения.

Российская Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщала, что планирует задержать его из-за злостных нарушений режима условного заключения — Навальный имеет две условные судимости: из-за растраты 16 млн рублей по делу «Кировлеса» и хищения порядка 30 млн рублей по делу «Ив Роше».

Освобождения Навального потребовал Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран.