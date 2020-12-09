На днях глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V»

«Представители Российского фонда прямых инвестиций и Центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера технологии в Украину для производства, а также на предоставление сырья в виде клеточной линии для производства этой вакцины», — заявил политик.

По его словам, возможные объемы производства двухкомпонентной вакцины "Спутник V" — 500-700 тысяч доз в месяц.

Харьковский «Биолек» сделал заявление о производстве российской вакцины © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».