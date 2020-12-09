«Представители Российского фонда прямых инвестиций и Центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера технологии в Украину для производства, а также на предоставление сырья в виде клеточной линии для производства этой вакцины», — заявил политик.
По его словам, возможные объемы производства двухкомпонентной вакцины "Спутник V" — 500-700 тысяч доз в месяц.
Ранее о старте производства вакцины "Спутник V" заявили в Южной Корее, подготовка к производству ведется в Казахстане, также заключены соглашения с фармкомпаниями в Китае и Индии.
В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».