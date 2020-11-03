Возле здания Конституционного суда Украины (КСУ) 3 ноября прошел митинг националистов в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного

Во вторник, 3 ноября, украинские националисты провели акцию протеста под стенами Конституционного суда Украины. Как заявили организаторы, цель их акции — защита украинского языка.

Комаровский рассказал, когда заговорит на украинском языке © Facebook, Евгений Комаровский

Причиной митинга стало заседание КСУ о неконституционности языкового закона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины.