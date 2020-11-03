Во вторник, 3 ноября, украинские националисты провели акцию протеста под стенами Конституционного суда Украины. Как заявили организаторы, цель их акции — защита украинского языка.
Десятки радикалов с символикой националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» призывают судей признать закон соответствующим Конституции.
Причиной митинга стало заседание КСУ о неконституционности языкового закона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины.