Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов 12 октября прокомментировал YouTube-каналу Украина.ру возможное участие Турции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, нарушения режима перемирия и механизм сохранения мира в Нагорном Карабахе, а также роль России как арбитра в урегулировании этого конфликта

Украина.ру на Youtube Российская вакцина: готовы ли украинцы отступить от принципов? - видео