Историк Александр Васильев рассказал об амнистии бандеровцев в конце 1950-х годов

25 сентября 1956 г. руководство советской Украины обратилось в Москву с подробной докладной запиской, в которой сообщалось о том, что на Западной Украине вновь стали поднимать голову, казалось бы, уже разгромленные националисты.

Виталий Третьяков: Россия могла в 2014 году взять всю Украину, но зачем нам бандеровцы? © РИА Новости, Владимир Трефилов Николаем Подгорным.

Проблема, описанная в документе, состояла в том, что на Западную Украину из мест заключения и ссылки массово начали возвращаться «бывшие бандиты, участники ОУН и униатские священники».

Таковых авторы докладной записки насчитали свыше 40 тысяч, включая «ряд бывших главарей оуновского и церковно-сектантского подполья».