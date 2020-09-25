25 сентября 1956 г. руководство советской Украины обратилось в Москву с подробной докладной запиской, в которой сообщалось о том, что на Западной Украине вновь стали поднимать голову, казалось бы, уже разгромленные националисты.
Докладная записка в адрес ЦК КПСС была подписана вторым секретарем ЦК КП Украины Николаем Подгорным.
Проблема, описанная в документе, состояла в том, что на Западную Украину из мест заключения и ссылки массово начали возвращаться «бывшие бандиты, участники ОУН и униатские священники».
Таковых авторы докладной записки насчитали свыше 40 тысяч, включая «ряд бывших главарей оуновского и церковно-сектантского подполья».