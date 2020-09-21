Зеленский учредил новый праздник
Зеленский учредил новый праздник
© пресс-служба Президента Украины
Среди участников праздника было немало молодёжи и детей. Доминирующей атрибутикой стали знамёна Победы. 

Генеральная Ассамблея ООН постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября, как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.