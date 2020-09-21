Накануне киевляне собрались на площади Победы, чтобы отметить международный День мира. Соответствующее видео опубликовали 21 сентября на YouTube-канале издания Украина.ру

Зеленский учредил новый праздник © пресс-служба Президента Украины Генеральная Ассамблея ООН постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября, как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.