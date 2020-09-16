Вместе с историком Александром Васильевым Украина.ру вспоминает подробности событий минувших дней и отмечает их важность для дня сегодняшнего. Сегодня вы узнаете о причинах Татарбунарского восстания, его ходе и событиях, ему предшествовавших

От Бессарабии к Молдавии. Эволюция российской геополитики на Юго-Востоке Европы © Public domain

Обстановка в крае была напряженной: в 1919 году антирумынские восстания вспыхивали в Хотине и Бендерах. В 1921 году в местечке Татарбунары был создан Южно-Бессарабский ревком.

Шестнадцатого сентября 1924 года в Татарбунарах началось вооруженное антирумынское восстание. Во главе движения были лидеры татарбунарского южно-бессарабского ревкома. Восстание провалилось. На его подавление были брошены части румынской армии — пехота, артиллерия, кавалерия. А противостоящие им повстанцы зачастую были вооружены вилами и топорами.

Румынским властями было схвачено и брошено за решетку около полутысячи участников восстания. Суд над ними получил название «процесса 500» и привлек внимание европейской прогрессивной общественности. Румынские власти обвиняли в недопустимой жестокости при расправах над восставшими, в пытках и издевательствах, которым подвергались подсудимые. Особую роль в освещении этих событий играл французский писатель и журналист Анри Барбюс.

В результате смертные приговоры повстанцам были заменены на длительные сроки заключения. Только в 1940 году Бессарабия освободилась от румынской оккупации, после того как король Румынии Кароль II решил пойти на условия советского ультиматума и передать СССР не только территорию бывшей российской губернии, но и принадлежавшую ранее Австро-Венгриии Буковину.