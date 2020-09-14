— Бархатный сезон на курортах России и Украины;

— Статистика по коронавирусу в России и Украине;

— Российская вакцина от коронавируса;

— Трагическая гибель американской танцовщицы Айседоры Дункан;

Утро на Украина.ру: белорусы о протестах, Крымская война, местные выборы на Украине
Утро на Украина.ру: белорусы о протестах, Крымская война, местные выборы на Украине
© Скриншот из видео Украина.ру
— Смертельное покушение на Петра Столыпина;

— Опрос из Киева: что киевляне знают о Петре Столыпине?

— «Капитал» Карла Маркса;

— Политолог Марат Баширов о создании ОПЕК;

— Политолог Ростислав Ищенко оценил работу Дмитрия Медведева на постах президента и премьер-министра России;

— Протесты в Белоруссии;

— Политолог Олег Хавич о польском вмешательстве в белорусские протесты.    