— Бархатный сезон на курортах России и Украины;
— Статистика по коронавирусу в России и Украине;
— Российская вакцина от коронавируса;
— Трагическая гибель американской танцовщицы Айседоры Дункан;
— Смертельное покушение на Петра Столыпина;
— Опрос из Киева: что киевляне знают о Петре Столыпине?
— «Капитал» Карла Маркса;
— Политолог Марат Баширов о создании ОПЕК;
— Политолог Ростислав Ищенко оценил работу Дмитрия Медведева на постах президента и премьер-министра России;
— Протесты в Белоруссии;
— Политолог Олег Хавич о польском вмешательстве в белорусские протесты.