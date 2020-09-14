В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» мы обсудили следующие темы:

— Бархатный сезон на курортах России и Украины; — Статистика по коронавирусу в России и Украине; — Российская вакцина от коронавируса; — Трагическая гибель американской танцовщицы Айседоры Дункан; Утро на Украина.ру: белорусы о протестах, Крымская война, местные выборы на Украине © Скриншот из видео Украина.ру Петра Столыпина; — Опрос из Киева: что киевляне знают о Петре Столыпине? — «Капитал» Карла Маркса; — Политолог Марат Баширов о создании ОПЕК; — Политолог Ростислав Ищенко оценил работу Дмитрия Медведева на постах президента и премьер-министра России; — Протесты в Белоруссии; — Политолог Олег Хавич о польском вмешательстве в белорусские протесты.