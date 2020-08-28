Экономист Александр Охрименко объяснил, зачем на Украине продлили адаптивный карантин и закрыли границы для иностранцев:

— Как закрытие границ для иностранцев отразится на малом и среднем бизнесе?

— Что ждет сферу услуг после продления карантина?

— Как продление карантина повлияет на малый и средний бизнес в Украине?

— Какие будут последствия для украинской экономики, если карантин продлится до весны 2021 года?

Напомним, на Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября 2020 года. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионах, которые находятся в «зеленой зоне», будут усилены ограничения.

Минимальная зарплата на Украине: можно ли выжить на 5 тысяч гривен? - видео

Также эксперт прокомментировал повышение минимальной зарплаты на Украине:

— Украинская экономика падает, а минимальная зарплата растет: в чем секрет?

— Достаточно ли 5 тысяч гривен для нормальной жизни на Украине?

— Почему "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не голосовали за поднятие минимальной зарплаты?

— Что делать пенсионерам, когда пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг?

Напомним, 25 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о минимальной зарплате. С 1 сентября ее размер будет составлять 5 тысяч гривен — это почти на 300 гривен больше, чем сейчас.

Свои голоса за закон о минимальной зарплате отдали депутаты от «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Довиры» и внефракционные нардепы. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».