— Как закрытие границ для иностранцев отразится на малом и среднем бизнесе?
— Что ждет сферу услуг после продления карантина?
— Как продление карантина повлияет на малый и средний бизнес в Украине?
— Какие будут последствия для украинской экономики, если карантин продлится до весны 2021 года?
Напомним, на Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября 2020 года. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионах, которые находятся в «зеленой зоне», будут усилены ограничения.
Так, запрещается работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Кроме того, Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.
Также эксперт прокомментировал повышение минимальной зарплаты на Украине:
— Украинская экономика падает, а минимальная зарплата растет: в чем секрет?
— Достаточно ли 5 тысяч гривен для нормальной жизни на Украине?
— Почему "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не голосовали за поднятие минимальной зарплаты?
— Что делать пенсионерам, когда пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг?
Напомним, 25 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о минимальной зарплате. С 1 сентября ее размер будет составлять 5 тысяч гривен — это почти на 300 гривен больше, чем сейчас.
Свои голоса за закон о минимальной зарплате отдали депутаты от «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Довиры» и внефракционные нардепы. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».